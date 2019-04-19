19 апреля 2019 | Время чтения 3 мин

Леонид Нерсисян, , 17:28 — REGNUM

Индия, остающаяся крупнейшим импортёром вооружения в мире, а также ключевым покупателем российского оружия, продолжает рассматривать возможность приобретения 464 танков Т-90МС. Впервые информация об этом появилась ещё в ноябре 2016 года, когда речь шла об одобрении сделки советом по оборонным закупкам Индии. С тех пор между Москвой и Дели велись переговоры, результатом которых стало одобрение со стороны ещё одной инстанции — комитета кабинета министров Индии по безопасности, о котором сообщили 8 апреля 2019 года. Тем не менее пока контракта между сторонами не подписано. Есть ли помехи для реализации столько крупного экспортного соглашения?

Иван Шилов © ИА REGNUM

Индия торгуется «до последнего»

Несмотря на огромные объёмы импортируемого Индией вооружения, подписание твёрдых контрактов с Дели — традиционно сложная задача. В большинстве случае, за редким исключением, когда какой-то конкретный тип вооружения находится в очень высоком приоритете (например, зенитные ракетные комплексы С-400), с момента начала переговоров и до оформления сделки проходит много лет. Всё это время уходит на бюрократическую волокиту и одобрение сделки разными инстанциями, что, ко всему прочему, сопровождается достаточно агрессивным торгом с поставщиком.

Ситуация с новым контрактом на 464 танка Т-90 последней модификации не стала исключением. Согласно информации издания Defense News, министерство обороны Индии не хочет подписывать контракт с «Рособоронэкспортом» и ожидает от России повышения уровня локализации лицензионного производства машин с сегодняшних 40% до 80%. Источник из министерства обороны Индии отмечает, что в его стране не производятся двигатели и трансмиссии танков, что составляет до 40% от стоимости машин, а также практически готовым импортируется основное орудие. Кроме того, другой источник отмечает, что увеличение локализации производства может серьёзно повысить издержки из-за отсутствия тщательно проработанного соглашения по передаче технологий и сервисного обслуживания всего жизненного цикла машин.

Что касается ситуации на сегодняшний день, то в Индии уже много лет налажено лицензионное производство танков Т-90С, суммарно законтрактовано 1657 единиц машин этого типа. Эта крупнейшая сделка позволила Т-90 стать самым экспортируемым новым танком мира, оставив конкурентов очень далеко позади.

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Танк Т-90МС Armyman.info

Относительно сложившейся ситуации с танками Т-90МС можно сказать, что Индия вполне способна уступить и подписать контракт даже при относительно небольших уступках — торг можно вести с позиции увеличения локализации производства на 10−15%, а не сразу на 40%. Также перспективными могут быть переговоры о пакетных сервисных контрактах, когда производитель («Уралвагонзавод») отвечает за ремонт и определённый зафиксированный процент боеготовности техники. Это направление в России только развивается, хотя оно уже нашло большое распространение у западных компаний. Без развития и внедрения подобных контрактов российская продукция будет серьёзно терять в конкурентоспособности с каждым годом.

В любом случае, подписание контракта на 464 Т-90МС является очень важной задачей для России, учитывая новизну этой машины и стоимость контракта в $1,92 млрд. Стоимость одной машины в $4,14 млн достаточно велика для российского танкостроения (тот же Т-90С в среднем обходится покупателям в $2−2,5 млн), однако при сравнении с западными конкурентами танк всё равно обходится намного дешевле (они стоят от $6 млн и больше). Такой крупный экспортный контракт сам по себе станет хорошей рекламой новому российскому танку и поспособствует его продажам другим странам.