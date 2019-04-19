Порошенко: Зеленский уклоняется от армии и дебатов

Киев, , 17:24 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко, который рассчитывает переизбраться на второй срок, заявил, что его оппонент, лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский уклоняется от армии и дебатов. Об этом Порошенко сказал сегодня, 19 апреля, выступая на митинге своих сторонников на майдане в Киеве.

По словам Порошенко, Зеленский в 2014 году в ходе украинской мобилизации проигнорировал четыре повестки из военкомата. Действующий президент подчеркнул, что на должность верховного главнокомандующего Украины «из уклонистов претендует только один».

«Он уклонялся от дебатов, как когда-то от армии», — заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко обвинил Зеленского в некомпетентности и сказал, что тот «зелёного понятия не имеет ни об экономике, ни о международной сфере, ни об армии».

Со сцены на майдане Порошенкоо призвал всех украинских граждан убеждать своих родных и близких голосовать только за него — действующего президента.

Напомним, что сегодня в 19:00 кандидаты примут участие в дебатах на стадионе «Олимпийский» в центре Киева.