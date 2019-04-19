За пять лет доходы Крыма выросли более чем на четверть – вице-премьер Козак

Ялта, Крым, , 17:23 — REGNUM Спустя пять лет после воссоединения с Россией Крым выходит на среднероссийские показатели по ключевым направлениям развития, доходы республики за это время выросли более чем на четверть. Об этом 19 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак.

«Крымский регион выходит на среднероссийский показатель по всем ключевым направлениям, при этом эти показатели — и валовый продукт, и объём инвестиций в основной капитал, и собственные доходы бюджетов республики и Севастополя, и объём жилищного строительства — всё это выросло в разы. Таких темпов ни один регион нашей страны, ни одна страна никогда не видела», — отметил Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство РФ рассчитывает снизить цены на бензин и дизтопливо в Крыму и уравнять их со среднероссийскими к середине 2019 года.

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