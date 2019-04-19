Протесты в Алжире: На улицах снова сотни тысяч человек

Алжир, , 17:10 — REGNUM Граждане Алжира снова вышли на массовые акции против правительства — на улицах собрались сотни тысяч человек, 19 апреля передает агентство Reuters.

Участники протестов требуют отставки временного президента Абдель Кадера Бенсалаха и немедленных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, после двух месяцев протестов в Алжире уже ушли в отставку правительство и многолетний глава государства Абдель Азиз Бутефлика.

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