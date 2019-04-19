Стало известно кто будет ведущим на дебатах Зеленского с Порошенко

Киев, , 16:59 — REGNUM Стали известны имена ведущих дебатов между кандидатами в президенты Украины — Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые пройдут сегодня, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский» в центре Киева. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой».

Модерировать дебаты будут: глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и известный на Украине журналист, ведущий политических ток-шоу Андрей Куликов.

Уточняется, что Куликов будет модератором от штаба Порошенко, Фроляк — от штаба Зеленского.

Также появились уточнения по формату дебатов.

Сперва кандидатам дадут по пять минут каждому для выступления. Затем каждый из кандидатов ответит на три вопроса модераторов. Также каждому кандидату дадут по одной минуте, чтобы задать свой вопрос, и по пять минут, чтобы ответить оппоненту.

До того, как дебаты начнутся и пока зрители будут занимать места на стадионе, от команды Порошенко и Зеленского выступят по три артиста. Выступать они будут на разных сценах в рамках одного стадиона, но по очереди.