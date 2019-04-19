На дебатах Порошенко обещает «открыть украинцам глаза»

Киев, , 16:45 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко пообещал «раскрыть глаза» украинским гражданам, на которых «упала пелена утонченных телевизионных технологий» и комедийных клубов. Об этом Порошенко заявил 19 апреля, выступая со сцены на Майдане Независимости в Киеве.

«Меня чрезвычайно тешит и вдохновляет наша с вами самоорганизация, стремление донести достоверную информацию для тех наших граждан, на которых упала пелена утонченных телевизионных технологий всех этих комедийных клубов. Мы раскроем им глаза», — сказал Порошенко.

По его словам, на президентских выборах украинцы будут выбирать между курсом Украины в ЕС или возвращением страны «под Российскую империю».

«Только два дня отдаляют нас от 21 апреля, от чрезвычайно значимого дня в судьбе нашего государства… Это не выбор между Зе и Порошенко как кому-то кажется. Мы с вами точно знаем о настоящей ставке на этих выборах. Или продолжит наше государство, продолжит ли великая Украина свой путь в Европейский союз и НАТО, или все опять будет спущено на тормозах. Допустят ли украинцы реванш? Способны ли мы противостоять попыткам Кремля опять покорить Украину и сделать её если не частью, то сателлитом Российской империи. Мы можем или очень быстро продвинуться к свободной Европе, или еще быстрее откатиться назад — под Российскую империю. Главное для каждого украинца — не потерять Украину. Главное, чтобы она была и была Украиной», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Киеве на стадионе «Олимпийский» в 19:00 запланированы дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Порошенко. Предварительно оба политика выразили готовность принять в них участие. 17 апреля глава министерства внутренних дел Арсен Аваков пригласил представителей штабов кандидатов в президенты в МВД для окончательного согласования схемы проведения дебатов на стадионе.