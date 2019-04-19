Патрушев: ТЭК Кавказа угрожает иностранное программное обеспечение

Махачкала, , 17:51 — REGNUM Уровень антитеррористической защищенности на ряде предприятий топливно-энергетического комплекса в СКФО не отвечает нормативным требованиям. Угрозу безопасности, в частности, представляет и использование программного обеспечения иностранного производства на объектах энергокомплекса.

Об этом 19 апреля в рамках выездного совещания в городе Махачкале предупредил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Опасность и высокие риски дистанционного несанкционированного вмешательства в работу объектов энергетики влечет широкое использование зарубежного программного обеспечения и аппаратных средств», — цитирует Патрушева РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза, всё более массовый характер приобретают и нарушения законодательства по обеспечению безопасности охранных зон газо‑ и нефтепроводов, а также линий электропередачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин провёл заседание Совбеза РФ, на котором участники обсудили основные задачи по обеспечению информационной безопасности. Глава государства обозначил пять направлений, на которых нужно сконцентрировать усилия: повышение защищенности сетей связи, ликвидации кибератак, снижение рисков, возникающих в связи с использованием иностранного оборудования и программного обеспечения, совершенствование госсистемы и повышение безопасности российского сегмента интернета.

В декабре того же года президент подписал указ, которым возложил на ФСБ функции защиты информационных систем России от кибератак. В документе уточнялось, что речь идет об информсистемах, автоматизированных системах управления и информационно-телекоммуникационных сетях на территории страны, а также в дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом.