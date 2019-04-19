Кремль не хочет сделок с Зеленским и не питает иллюзий — Песков

Москва, , 16:44 — REGNUM Новому президенту Украины, который появится после второго тура выборов, не нужно заключать каких-либо сделок с Россией, а выстраивать нормальные отношения с Москвой, основанные на доверии. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение украинского политика Виктора Медведчука кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому на тот случай, если он победит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук порекомендовал Зеленскому, в том случае, если он победит на выборах, «заключить сделку» с Москвой ради нормализации экономических отношений.

Однако Песков заявил, что никакие сделки новому президенту Украины не помогут — единственный путь — это нормализация отношений на основе взаимного доверия.

«Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских, и украинцев, которые живут и в России, и на Украине», — сказал Песков.

Также представитель Кремля подчеркнул, что урегулирование в Донбассе должно проходить исключительно на основе Минских соглашений. Песков напомнил, что Минские соглашения предполагают определённое количество действий, которые Киев должен выполнить.

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле надеются, что будущий президент Украины не будет относиться к «партии войны» и полностью исключит какие-либо силовые методы урегулирования конфликта в Донбассе.

«И хочется надеяться, что этот человек по-иному посмотрит на перспективу взаимоотношений России и Украины», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента России констатировал, что пока что все эти пожелания остаются лишь слабыми надеждами, так как каких-то внятных разъяснений соперник действующего президента Украины во второму туре президентских выборов по всем этим позициям не делал.

В Кремле также не рассматривают Зеленского в качестве такого президента Украины, с которым бы у Москвы сложились бы более хорошие отношения, чем с действующим главой государства Петром Порошенко.

«Об этом речь не шла», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский уже заявил, что Владимир Путин для него является врагом, никакой амнистии для ополченцев Донбасса не будет, никакого особого статуса для Донбасса не будет, а возвращать эти территории в состав Украины Зеленский собирается с помощью тотальной информационной войны.