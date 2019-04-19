Бату Хасиков уволил Игоря Зотова с поста главы правительства Калмыкии

Элиста, , 16:35 — REGNUM Врио главы Калмыкии Бату Хасиков принял отставку правительства республики 19 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РК.

При этом, говорится в указе, подписанным Хасиковым, правительству поручено «продолжать осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Республики Калмыкия».

Хасиков также уволил с должности председателя правительства республики Игоря Зотова — по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы правительства назначен Бова Бадмаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Бату Хасиков был назначен президентом на пост врио главы Калмыкии 20 марта, он сменил в должности Алексея Орлова. Ранее Хасиков уволил с должностей ряд советников главы региона.

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