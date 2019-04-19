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«За кого ты?»: Разделение зрителей на дебатах нарушает Конституцию Украины

Политика

Продолжается подготовка к дебатам Зеленского и Порошенко, которые состоятся сегодня вечером на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве

«За кого ты?»: Разделение зрителей на дебатах нарушает Конституцию Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Конституция Украины

Киев, 19 апреля 2019, 16:31 — REGNUM  Разделение зрителей, которые посетят дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе НСК «Олимпийский», на две группы — «За Порошенко» и «За Зеленского» — нарушает Конституцию, заявил сегодня, 19 апреля, политический эксперт Дмитрий Раимов.

Со ссылкой на свои источники политтехнолог утверждает, что обеспечивающие мероприятие сотрудники планируют спрашивать зрителей «за кого ты?», и в соответствии с этим рассаживать людей.

«Я сторонник безопасности на стадионе, но разделение людей на две группы нарушает Конституцию. Вопрос на входе — за кого вы — нарушает основополагающие права гражданина. Да, безопасность должна быть. Но не ценой нарушения Конституции. Это можно было сделать через продажу и распространение билетов разными штабами», — подчеркивает эксперт.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что участники дебатов перед вторым туром президентских выборов рискуют «расколоть страну», что в нынешних условиях является очень опасной ситуацией.

«Две группы фанатов на стадионе — что это такое? Это разделение страны. Я говорю о еще одном риске, который у нас есть», — констатировал министр.

Между тем министр молодежи и спорта Игорь Жданов отчитался, что по состоянию на 16:00 «НСК «Олимпийский» уже полностью готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины.

ИА REGNUM напоминает, что дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоятся в 19:00 на «НСК Олимпийский» — главном стадионе Украины. Вести мероприятие будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в штабах, дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента. Кроме того, предусмотрена и развлекательная программа — от Порошенко и Зеленского будет по три артиста, которые выступят по очереди,

Второй тур президентских выборов должен состояться на Украине в ближайшее воскресенье, 21 апреля.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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