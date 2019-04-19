Таллин, , 16:19 — REGNUM

Экс-министр иностранных дел, евродепутат Урмас Паэт не видит единства в коалиции центристов, EKRE и Isamaa в российском вопросе и не ожидает сдвигов в этом направлении, пишет сегодня, 19 апреля, портал ERR. При этом политик в целом положительно оценивает факт самой встречи. По словам политика, даже в условиях непростых отношений руководители государств должны разговаривать друг с другом и держать каналы для общения открытыми.

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным Kremlin.ru

Другой эстонский политик, Рихо Террас, возглавивший список партии «Отечество» на выборах в Европарламент, заявил, что при общении с Россией нужно «всегда быть настороже», а единство Европы важнее, чем встреча с российским президентом, пишет портал газеты Postimees.

«Будучи членом НАТО и Европейского союза, Эстония всегда руководствовалась принципом, что в наших интересах развивать единую политику в области безопасности и внешних связей в отношениях с третьими странами. В общении с восточным соседом единство Европы особенно важно для Эстонии и других небольших приграничных стран», — заявил Террас, при этом подчеркнув, что в этой встрече «нет ничего особенного».

В свою очередь старший научный сотрудник эстонского международного центра оборонных исследований заявила, что удивлена тем, что встреча президентов продлилась 2,5 часа. Продолжительность встречи сегодня подчёркивают практически все эстонские СМИ.

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«Сначала планировалось, что встреча будет короче, но в итоге она продлилась в общей сложности два с половиной часа. Это довольно много», — удивлялась Лийк в эфире программы «Первая студия» на телеканале ETV.

Бывший премьер Эстонии Тийт Вяхи тем временем считает, что прошедшая встреча является важным событием, поскольку соседи должны вести диалог. По его словам, хотя никто не ожидал от встречи какого-то прорыва или значимых договоренностей, она может стать первым шагом к нормализации отношений, пишет Postimees.

«Соседи не должны быть единого мнения по всем вопросам, поскольку у каждого государства есть свои интересы. Но общаться нужно», — сказал Вяхи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Москве прошла встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд и российского лидера Владимира Путина. По данным пресс-службы Кремля, одной из главных тем встречи было положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и других странах Прибалтики. Также Путин обсудил с Кальюлайд политику блока НАТО и опасения стран Прибалтики по безопасности.

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