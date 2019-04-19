Лидеры правящих партий Италии заговорили о распаде коалиции

Рим, , 16:07 — REGNUM Партия «Лига» «угрожает» своем коллегам по правящей коалиции из «Движения 5 звезд» распадом этой коалиции, написал на своей странице в Facebook в пятницу, 19 апреля, лидер «Движения» вице-премьер Луиджи Ди Майо.

По словам Ди Майо, ему кажется, что партия Маттео Сальвини проводит переговоры с партией Сильвио Берлускони, договариваясь о возможном создании правоцентристского правительства без «Движения».

Ди Майо также отметил, что подобные «игры» за власть являются опасными для Италии.

Сальвини в ответном посте также в Facebook написал, что правительственный кризис «существует только в голове» у Луиджи Ди Майо и что у «Лиги» нет намерений разваливать правительство и проводить внеочередные выборы.

Коалиция «Лиги» и «Движения» была сформирована после национальных выборов марта 2018 года. В тот момент рейтинг «Движения» составлял 33%, «Лиги» — 17%. За год ситуация существенно изменилась: рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 22%. За месяц до выборов в Европарламент «Движение» в рамках предвыборной борьбы все чаще атакует коллег по коалиции, стремясь получить голоса тех, кто недоволен Сальвини.

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Решение об инициировании досрочных выборов может быть принято «Лигой» уже после выборов в Европарламент и только в том случае, если на этих выборах правоцентристские партии («Лига», «Вперед, Италия» Берлускони и «Братья Италии») наберут заметно больше 50%. Сейчас, по данным социологов, их совокупный рейтинг — около 49%. В таком случае главой нового правительства станет Сальвини.