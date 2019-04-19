Визит Кальюлайд к Путину принесёт Эстонии и пользу, и потери – Ушацкас

Таллин, , 16:06 — REGNUM Экс-посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас считает, что последствия от визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву неизбежно затронут Литву, однако он призвал политиков, комментирующих визит через «узкую призму своих интересов», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 апреля.

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«Возможно, будет странно это слышать в сегодняшнем предвыборном шуме, но хоть и то, что решение Керсти Кальюлайд посетить Москву было неожиданным, он соотносится с общей позицией Евросоюза», — написал Ушацкас на своей странице в социальной сети Facebook.

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При этом, как считает дипломат, Эстонии встреча принесёт «и пользу, и потери».

Напомним, МИД Литвы ранее призвал Эстонию согласовывать свою позицию с другими странами Прибалтики перед такими встречами. Президент Эстонии, в свою очередь, встречу оценила, как очень хорошую.

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