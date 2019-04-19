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Полиция Киева опасается терактов — вокруг «Олимпийского» много силовиков

Политика

Установлены рамки

Полиция Киева опасается терактов — вокруг «Олимпийского» много силовиков
Горячие украинские хлопцы

Киев, 19 апреля 2019, 16:00 — REGNUM  Полиция Киева усилила меры безопасности и пропускной режим на стадионе «Олимпийский», на котором сегодня пройдут дебаты между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. Всего для обеспечения безопасности зрителей и политиков задействовано более 10 тыс. силовиков.

Территория вокруг «Олимпийского» просто «забита» полицией, Нацгвардией, транспортом силовиков. У стадиона уже установлены рамки металлоискателей.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, проверки имеют «антитеррористическую направленность». В частности, граждане смогут попасть на стадион после прохождения рамок металлоискателя и предъявления документов.

«Будут поверхностные проверки, будут установлены рамки металлоискателей, ручные металлодетекторы. Людей будут проверять на подходах. Просим людей отнестись к этому с пониманием. Тем, кто идет на стадион, нужно не брать с собой вещи, которые могут нести потенциальную опасность», — призвал Крищенко.

Кроме того, сегодня в столице перекрыто движение транспорта на нескольких улицах (Жулянкая, Шота Руставели, Житомирская, пер. Госпитальный и другие). В полиции ожидают, что на стадион придет около 60 тыс. зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в 19.00 на стадионе «Олимпийский» пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского. По состоянию на 12.00 19 апреля штабы кандидатов в президенты не договорились по поводу ведущих дебатов. По словам главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, переговоры между штабами кандидатов продолжаются.

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