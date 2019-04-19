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Суд подтвердил ангажированность и ложь госбезопасности Литвы

Политика

Госбезопасность Литвы проиграла в суде дело о собственных оценках

Вильнюс, 19 апреля 2019, 15:56 — REGNUM  

Бывший контролёр Сейма Литвы Раймундас Шукис сегодня, 19 апреля, выиграл суд против департамента госбезопасности Литвы, где, отстаивая свою честь, просил признать выводы очередной «слитой» в СМИ «секретной справки», несоответствующей действительности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В справке ДГБ описывались подслушанные переговоры попавшего в коррупционный скандал руководства концерна MG Baltic о возможностях «поставить» на пост спикера литовского парламента Шуикса, который в тот момент был депутатом Сейма.

Когда содержание справки оказалось в СМИ, Шукис не был назначен на второй срок контролёром Сейма. Он это напрямую связал с содержанием справки ДГБ и подал на литовскую госбезопасность в суд, утверждая, что сведения представлены тенденциозно, представляют его ставленником бизнесмена, при том что он сам никогда не претендовал на должность главы парламента. В тот период, который описывается в справке, председателем Сейма действительно была избрана консерватор Ирена Дягутене.

Сегодня Вильнюсский участковый суд, несмотря на просьбы ДГБ остановить процесс, признал правоту Шукиса. Данные ДГБ названы не соответствующими действительности и признано, что именно эта справка повлияла на карьеру политика.

Это уже не первый судебный процесс, который ДГБ проигрывает.

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Коррупционный паралич властей Литвы и кризис MG Baltic
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