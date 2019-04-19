Посол Индонезии встретился с политическими и общественными кругами Эфиопии

Аддис-Абеба, , 15:57 — REGNUM Посол Индонезии в Эфиопии, Джибути и Африканском союзе Аль-Бусира Баснур рассказал о демократическом прогрессе, достигнутом в Индонезии, в ходе рабочей встречи с государственными и общественными деятелями в Эфиопии, сообщает Antaranews.

Индонезия, по словам посла, является страной, которая преуспела в демократическом переходе без кровопролития и переживает быстрые изменения после реформы 1997−1998 годов, поэтому страна должна обмениваться опытом с другими государствами.

По итогам встречи было решено провести заседание для обсуждения роли демократии в развитии и благосостоянии людей, проживающих в Аддис-Абебе.

Ожидается, что в заседании, дата проведения которого не называлась, примут участие правительственные чиновники, наблюдатели, ученые, представители аналитических и исследовательских центров в Эфиопии.

Напомним, правительство Эфиопии в настоящее время уделяет приоритетное внимание реформам и развитию демократии.

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