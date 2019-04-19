Пятница, 19 Апреля 2019 года
19:23:38 МСК

Посол Индонезии встретился с политическими и общественными кругами Эфиопии

Политика

Посол Индонезии в Эфиопии рассказал о развитии демократии в своей стране

Аддис-Абеба, 19 апреля 2019, 15:57 — REGNUM  Посол Индонезии в Эфиопии, Джибути и Африканском союзе Аль-Бусира Баснур рассказал о демократическом прогрессе, достигнутом в Индонезии, в ходе рабочей встречи с государственными и общественными деятелями в Эфиопии, сообщает Antaranews.

Индонезия, по словам посла, является страной, которая преуспела в демократическом переходе без кровопролития и переживает быстрые изменения после реформы 1997−1998 годов, поэтому страна должна обмениваться опытом с другими государствами.

По итогам встречи было решено провести заседание для обсуждения роли демократии в развитии и благосостоянии людей, проживающих в Аддис-Абебе.

Ожидается, что в заседании, дата проведения которого не называлась, примут участие правительственные чиновники, наблюдатели, ученые, представители аналитических и исследовательских центров в Эфиопии.

Напомним, правительство Эфиопии в настоящее время уделяет приоритетное внимание реформам и развитию демократии.

Читайте ранее в этом сюжете: Эфиопия расширяет связи с индонезийскими университетами — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демократия и свобода слова в мире
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить