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Узбекистан и Южная Корея подписали соглашений на $12 млрд

Политика

Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин подписали Совместную декларацию об особом стратегическом партнерстве

Ташкент, 19 апреля 2019, 15:50 — REGNUM  В рамках визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Узбекистан подписаны ряд двусторонних документов на более 12 миллиардов долларов, сообщает УзА.

Документы подписаны по реализации программ и проектов в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества.

В частности, президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин подписали Совместную декларацию об особом стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Корея.

Между правительствами и министерствами подписаны документы касательно поощрения и взаимной защиты инвестиций, исследования космоса в мирных целях, сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, создания узбекско-корейского центра сотрудничества в сфере здравоохранения и другие."Наши переговоры продемонстрировали, что сотрудничество Узбекистана и Южной Кореи в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах полностью соответствует долгосрочным интересам наших народов, а также близость позиций по региональным и международным проблемам, вопросам обеспечения безопасности и стабильности», сказал Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул, что «подписанная сегодня Совместная декларация об особом стратегическом партнерстве свидетельствует о выходе отношений между нашими странами на совершенно новый уровень».В свою очередь, Мун Чжэ Ин обратил внимание реформы в Узбекистане «к котором сегодня приковано внимание всего мира».

«Шавкат Мирзиёев своими реформами во всех сферах — политике, экономике, социальной жизни — ведет Узбекистан к новой эре развития», подчеркнул корейский президент

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Внешняя политика Узбекистана
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