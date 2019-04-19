В Кремле пообещали записать для Путина дебаты Зеленского и Порошенко

Москва, , 15:50 — REGNUM Пока не известно, будет ли президент РФ Владимир Путин смотреть дебаты претендентов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые состоятся сегодня, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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При этом официальный представитель Кремля отметил, что администрация президента РФ запишет дебаты и обязательно передаст видео главе государства.

«Может, у него будет какое-то на выходных время посмотреть», — сказал Песков.

При этом в Кремле обмен мнениями лидеров президентской гонки будут смотреть обязательно, добавил пресс-секретарь российского лидера.

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Порошенко призвал Зеленского быть мужиком и прийти на дебаты

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, победителей голосования не выявил. Во втором туре, намеченном на 21 апреля, встретятся шоумен Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 30,24% избирателей, и действующий глава государства Пётр Порошенко, набравший 15,95% голосов.

Ранее оппоненты никак не могли договориться о месте и дате проведения дебатов. 14 апреля президент Украины почти час прождал своего оппонента на стадионе «Олимпийский», однако Зеленский не явился. Позднее он заявил, что ждёт украинского лидера на том же месте, только 19 апреля в 19:00.