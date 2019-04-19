Посулив деньги, пригрозил ответственностью — федеральный министр в Бурятии

Улан-Удэ, , 16:23 — REGNUM Власти Бурятии подали дополнительную заявку на объекты образования — школы и лицеи. Об этом было объявлено в ходе совещания по вопросам подготовки к реализации плана социального развития центров экономического роста Бурятии, в котором принял участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«У нас есть ещё резерв нераспределённый. Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии — прим. Ред.) подготовил предложение от имени республики. Цифра порядка 300 млн рублей сегодня обсуждалась. Будем докладывать курирующему вице-премьеру. Если всё положительно, то в мае заявка будет рассмотрена, и выделено ещё дополнительное финансирование республике в рамках точек экономического роста», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, подкомиссия под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 14 марта одобрила выделение 6 млрд «единой дальневосточной» субсидии. На эти деньги будут построены и реконструированы 73 объекта в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, ЖКХ и транспорта.

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Среди этих объектов Александр Козлов особо отметил строительство Национального музея, который решили разместить в центре города, а не на окраине, как планировалось ранее. Стоимость объекта составит порядка 1,4 млрд рублей.

Не менее важным вопросом для жителей Улан-Удэ министр назвал покупку 12 новых трамваев на 500 млн рублей, поскольку пропускная способность городского рельсового транспорта в 7 раз выше, чем автобусов. Ранее, 19 апреля, он уже вручил сертификат о получении вагонов властям города. Накануне, в ходе визита в Забайкальский край, он вручил сертификат на 54 машины скорой помощи Читинской клинической больнице №1.

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В целом подготовку региона к реализации плана министр оценил положительно, не забыв при этом предупредить о персональной ответственности региональных властей за возможную растрату денег. По его словам, «рубль влево, рубль вправо ушёл» будет в конечном итоге бить по всем регионам Дальнего Востока.

Напомним, республика получила возможность воспользоваться единой субсидией после перехода в состав ДФО по указу президента Владимира Путина от 3 ноября 2018 года.

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