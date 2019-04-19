В Казахстане назначен новый ректор Академии государственного управления

Астана, , 15:53 — REGNUM Новым ректором Академии государственного управления Казахстана назначен Альтаир Ахметов. Соответствующее распоряжение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 19 апреля в пресс-службе академии.

Отмечается, что ранее пост ректора академии занимала Фатима Жакыпова, которая с 11 апреля была назначена заместителем министра образования и науки республики.

Альтаир Ахметов начал свою трудовую деятельность с 2000 года в структурах МИД Казахстана. С ноября 2016 года работал заместителем ректора по учебной работе и информационным технологиям академии государственного управления при президенте республики.

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