Богатые стали богаче, двое в Госсовете Чувашии заработали 50 млн: рейтинг

Чебоксары, 19 апреля 2019, 15:31 — REGNUM В Госсовете Чувашии по итогам 2018 года двое депутатов, возглавившие рейтинг самых богатых парламентариев, заработали свыше 50 млн рублей. Это директора заводов Юрий Шлепнев и Андрей Углов, которые в предыдущем рейтинге также были в тройке самых богатых. За год их заработок значительно возрос. Об этом свидетельствуют данные декларации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.
Спикер Госсовета Альбина Егорова (фракция «Единая Россия») по итогам 2018 года задекларировала 3,03 млн рублей дохода, что на 267 тыс. рублей (или на 9,7%) больше, чем было в 2017 году. Ей принадлежит три земельных участка общей площадью 3542 кв. метра, жилой дом площадью 110,1 кв. метра и машина «Лада Веста».
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Лидер чувашских единороссов, вице-спикер Юрий Кислов, который был назначен на этот пост в Госсовете в феврале 2019 года, а ранее работал директором хлебозавода, заработал 1,92 млн рублей. В собственности парламентария — два земельных участка общей площадью 1341 кв. метров, дом площадью 342,2 кв. метров и гараж, машины нет. Его супруга владеет двумя земельными участками общей площадью 2239 кв. метров, жилым домом площадью 196,7 кв. метров и гаражом, машины нет. Напомним, Кислов в парламенте также является главой комитета по бюджету, финансам и налогам.
Другой вице-спикер Александр Федотов (фракция «Единая Россия»), который возглавляет комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, задекларировал 2,627 млн рублей годового дохода. Ему принадлежат земельный участок площадью 4 тыс. кв. метров, в долевой собственности — квартира площадью 81,5 кв. метров, иномарка Mazda 6. В долевой собственности депутата — земельный участок площадью 9 557 594 кв. метров (общая долевая, 2/974 доля в праве).
Председатель комитета по экономической политике, АПК и экологии Сергей Павлов (фракция «Единая Россия») указал в декларации около 2,43 млн рублей годового дохода. Глава комитета по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов (фракция «Единая Россия») заработал почти 2,76 млн рублей.
Самым богатым депутатом Госсовета Чувашии стал руководитель фракции КПРФ, генеральный директор завода «Энергозапчасть» Юрий Шлепнев, получивший за год около 53,68 рублей. Это в 2,65 раза больше, чем было в 2017 году, когда он занимал третье место, уступив Андрею Углову и Владимиру Михайлову.
Единоросс Андрей Углов, генеральный директор научно-производственного комплекса «Элара», стал ещё богаче: его доход вырос с 38,67 млн в 2017 году до 51,83 млн рублей в 2018 году. Несмотря на столь внушительную прибавку в зарплате, с первого места он сместился на второе. Примечательно, что в его собственности указана только иномарка Porshe Panamera, другой недвижимости у него нет. В то время как на его супругу записаны два земельных участка общей площадью 9050 кв. метров, две квартиры (площадью 74,7 и 73,4 кв. метров), жилой дом (246,4 кв. метра), баня (224,2 кв. метра) и гараж.
Тройку самых богатых депутатов замыкает ещё один единоросс, генеральный директор строительной компании «ТУС» Николай Угаслов, который ранее занимал шестое место: его доход вырос с 17 млн рублей до 28,9 млн рублей. В собственности парламентария находятся пять земельных участков общей площадью 12,4 тыс. кв. метров, три жилых дома, три квартиры, четыре гаража, 58 машино-мест и 45 нежилых помещений.
Что касается других фракций, то глава фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков заработал 1,39 млн рублей, руководитель фракции ЛДПР Сергей Белобаев — 466,6 тыс. рублей.
Депутат
Доход в 2018 г.
Доход супруги (супруга)
|1
|Шлепнев Юрий
|53 679 911,61
|833 438,59
|2
|Углов Андрей
|51 831 219,34
|4 125 706,4
|3
|Угаслов Николай
|28 952 490,58
|136 174,07
|4
|Курчаткин Николай
|24 413 173,49
|631 949,52
|5
|Мурыгин Алексей
|17 073 202,48
|-
|6
|Иванов Валерий
|16 687 749,92
|197 472,08
|7
|Михеев Сергей
|13 686 735,64
|2 253 577,10
|8
|Мифтахутдинов Кияметдин
|12 579 718,34
|250 305,58
|9
|Бадаева Елена
|12 003 896,83
|-
|10
|Мешков Олег
|11 617 429,42
|3 303 364,31
|11
|Михайлов Владимир
|8 725 696,84
|2 833 380,98
|12
|Соловьев Вячеслав
|8 824 250
|-
|13
|Павлов Валерий
|5 460 431,73
|2 814 867,32
|14
|Дельман Олег
|4 966 672,78
|126 978
|15
|Николаев Николай
|4 859 598,56
|1 066 239,69
|16
|Яковлев Владимир
|4 511 711,79
|17
|Мельников Сергей
|4 171 529,2
|13 364,45
|18
|Таланов Олег
|3 695 155,57
|50 834,99
|19
|Егорова Альбина
|3 030 248,23
|176 329,44
|20
|Зорин Юрий
|2 762 482,16
|1 913 607,20
|21
|Рафинов Вячеслав
|2 758 642,27
|185 752,08
|22
|Иванов Владимир
|2 730 821,18
|-
|23
|Александров Андрей
|2 653 676,45
|0
|24
|Федотов Александр
|2 626 856,68
|-
|25
|Тимофеев Владимир
|2 533 870,57
|1 484 128,24
|26
|Данилов Григорий
|2 517 475,23
|120 370,81
|27
|Павлов Сергей
|2 428 710,2
|16 727,51
|28
|Арсютов Дмитрий
|2 126 429,80
|828 071,82
|29
|Николаева Елена
|2 031 884,31
|2 066 967,27
|30
|Кислов Юрий
|1 919 553,64
|278 474,30
|31
|Ермолаев Кирилл
|1 837 226,45
|4 431 986,46
|32
|Попов Юрий
|1 823 741,1
|1 224 816,73
|33
|Краснов Петр
|1 735 542,72
|553 188,22
|34
|Исаева Инна
|1 669 415,19
|781 387,12
|35
|Моляков Игорь
|1 390 626,71
|95 436
|36
|Степанов Константин
|1 268 933,27
|-
|37
|Иванов Виталий
|1 176 221,34
|461 724,35
|38
|Семенов Сергей
|1 164 870,34
|130 000
|39
|Ефремов Николай
|980 488,39
|36 892,73
|40
|Андреев Александр
|830 857,75
|41
|Лукин Николай
|506 800
|-
|42
|Белобаев Сергей
|466 629,90
|-
|43
|Каляев Роман
|155 106,45
|156 285,89