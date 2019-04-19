Богатые стали богаче, двое в Госсовете Чувашии заработали 50 млн: рейтинг

Чебоксары, , 15:31 — REGNUM В Госсовете Чувашии по итогам 2018 года двое депутатов, возглавившие рейтинг самых богатых парламентариев, заработали свыше 50 млн рублей. Это директора заводов Юрий Шлепнев и Андрей Углов, которые в предыдущем рейтинге также были в тройке самых богатых. За год их заработок значительно возрос. Об этом свидетельствуют данные декларации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Спикер Госсовета Альбина Егорова (фракция «Единая Россия») по итогам 2018 года задекларировала 3,03 млн рублей дохода, что на 267 тыс. рублей (или на 9,7%) больше, чем было в 2017 году. Ей принадлежит три земельных участка общей площадью 3542 кв. метра, жилой дом площадью 110,1 кв. метра и машина «Лада Веста».

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Лидер чувашских единороссов, вице-спикер Юрий Кислов, который был назначен на этот пост в Госсовете в феврале 2019 года, а ранее работал директором хлебозавода, заработал 1,92 млн рублей. В собственности парламентария — два земельных участка общей площадью 1341 кв. метров, дом площадью 342,2 кв. метров и гараж, машины нет. Его супруга владеет двумя земельными участками общей площадью 2239 кв. метров, жилым домом площадью 196,7 кв. метров и гаражом, машины нет. Напомним, Кислов в парламенте также является главой комитета по бюджету, финансам и налогам.

Другой вице-спикер Александр Федотов (фракция «Единая Россия»), который возглавляет комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, задекларировал 2,627 млн рублей годового дохода. Ему принадлежат земельный участок площадью 4 тыс. кв. метров, в долевой собственности — квартира площадью 81,5 кв. метров, иномарка Mazda 6. В долевой собственности депутата — земельный участок площадью 9 557 594 кв. метров (общая долевая, 2/974 доля в праве).

Председатель комитета по экономической политике, АПК и экологии Сергей Павлов (фракция «Единая Россия») указал в декларации около 2,43 млн рублей годового дохода. Глава комитета по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов (фракция «Единая Россия») заработал почти 2,76 млн рублей.

Самым богатым депутатом Госсовета Чувашии стал руководитель фракции КПРФ, генеральный директор завода «Энергозапчасть» Юрий Шлепнев, получивший за год около 53,68 рублей. Это в 2,65 раза больше, чем было в 2017 году, когда он занимал третье место, уступив Андрею Углову и Владимиру Михайлову.

Единоросс Андрей Углов, генеральный директор научно-производственного комплекса «Элара», стал ещё богаче: его доход вырос с 38,67 млн в 2017 году до 51,83 млн рублей в 2018 году. Несмотря на столь внушительную прибавку в зарплате, с первого места он сместился на второе. Примечательно, что в его собственности указана только иномарка Porshe Panamera, другой недвижимости у него нет. В то время как на его супругу записаны два земельных участка общей площадью 9050 кв. метров, две квартиры (площадью 74,7 и 73,4 кв. метров), жилой дом (246,4 кв. метра), баня (224,2 кв. метра) и гараж.

Тройку самых богатых депутатов замыкает ещё один единоросс, генеральный директор строительной компании «ТУС» Николай Угаслов, который ранее занимал шестое место: его доход вырос с 17 млн рублей до 28,9 млн рублей. В собственности парламентария находятся пять земельных участков общей площадью 12,4 тыс. кв. метров, три жилых дома, три квартиры, четыре гаража, 58 машино-мест и 45 нежилых помещений.

Что касается других фракций, то глава фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков заработал 1,39 млн рублей, руководитель фракции ЛДПР Сергей Белобаев — 466,6 тыс. рублей.