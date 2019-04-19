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Богатые стали богаче, двое в Госсовете Чувашии заработали 50 млн: рейтинг

Политика

Итоги 2018 года

Чебоксары, 19 апреля 2019, 15:31 — REGNUM  В Госсовете Чувашии по итогам 2018 года двое депутатов, возглавившие рейтинг самых богатых парламентариев, заработали свыше 50 млн рублей. Это директора заводов Юрий Шлепнев и Андрей Углов, которые в предыдущем рейтинге также были в тройке самых богатых. За год их заработок значительно возрос. Об этом свидетельствуют данные декларации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Спикер Госсовета Альбина Егорова (фракция «Единая Россия») по итогам 2018 года задекларировала 3,03 млн рублей дохода, что на 267 тыс. рублей (или на 9,7%) больше, чем было в 2017 году. Ей принадлежит три земельных участка общей площадью 3542 кв. метра, жилой дом площадью 110,1 кв. метра и машина «Лада Веста».

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Лидер чувашских единороссов, вице-спикер Юрий Кислов, который был назначен на этот пост в Госсовете в феврале 2019 года, а ранее работал директором хлебозавода, заработал 1,92 млн рублей. В собственности парламентария — два земельных участка общей площадью 1341 кв. метров, дом площадью 342,2 кв. метров и гараж, машины нет. Его супруга владеет двумя земельными участками общей площадью 2239 кв. метров, жилым домом площадью 196,7 кв. метров и гаражом, машины нет. Напомним, Кислов в парламенте также является главой комитета по бюджету, финансам и налогам.

Другой вице-спикер Александр Федотов (фракция «Единая Россия»), который возглавляет комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, задекларировал 2,627 млн рублей годового дохода. Ему принадлежат земельный участок площадью 4 тыс. кв. метров, в долевой собственности — квартира площадью 81,5 кв. метров, иномарка Mazda 6. В долевой собственности депутата — земельный участок площадью 9 557 594 кв. метров (общая долевая, 2/974 доля в праве).

Председатель комитета по экономической политике, АПК и экологии Сергей Павлов (фракция «Единая Россия») указал в декларации около 2,43 млн рублей годового дохода. Глава комитета по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов (фракция «Единая Россия») заработал почти 2,76 млн рублей.

Самым богатым депутатом Госсовета Чувашии стал руководитель фракции КПРФ, генеральный директор завода «Энергозапчасть» Юрий Шлепнев, получивший за год около 53,68 рублей. Это в 2,65 раза больше, чем было в 2017 году, когда он занимал третье место, уступив Андрею Углову и Владимиру Михайлову.

Единоросс Андрей Углов, генеральный директор научно-производственного комплекса «Элара», стал ещё богаче: его доход вырос с 38,67 млн в 2017 году до 51,83 млн рублей в 2018 году. Несмотря на столь внушительную прибавку в зарплате, с первого места он сместился на второе. Примечательно, что в его собственности указана только иномарка Porshe Panamera, другой недвижимости у него нет. В то время как на его супругу записаны два земельных участка общей площадью 9050 кв. метров, две квартиры (площадью 74,7 и 73,4 кв. метров), жилой дом (246,4 кв. метра), баня (224,2 кв. метра) и гараж.

Тройку самых богатых депутатов замыкает ещё один единоросс, генеральный директор строительной компании «ТУС» Николай Угаслов, который ранее занимал шестое место: его доход вырос с 17 млн рублей до 28,9 млн рублей. В собственности парламентария находятся пять земельных участков общей площадью 12,4 тыс. кв. метров, три жилых дома, три квартиры, четыре гаража, 58 машино-мест и 45 нежилых помещений.

Что касается других фракций, то глава фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков заработал 1,39 млн рублей, руководитель фракции ЛДПР Сергей Белобаев — 466,6 тыс. рублей.

Депутат

Доход в 2018 г.

Доход супруги (супруга)

1Шлепнев Юрий53 679 911,61833 438,59
2Углов Андрей51 831 219,344 125 706,4
3Угаслов Николай28 952 490,58136 174,07
4Курчаткин Николай24 413 173,49631 949,52
5Мурыгин Алексей17 073 202,48-
6Иванов Валерий16 687 749,92197 472,08
7Михеев Сергей13 686 735,642 253 577,10
8Мифтахутдинов Кияметдин12 579 718,34250 305,58
9Бадаева Елена12 003 896,83-
10Мешков Олег11 617 429,423 303 364,31
11Михайлов Владимир8 725 696,842 833 380,98
12Соловьев Вячеслав8 824 250-
13Павлов Валерий5 460 431,732 814 867,32
14Дельман Олег4 966 672,78126 978
15Николаев Николай4 859 598,561 066 239,69
16Яковлев Владимир4 511 711,79
17Мельников Сергей4 171 529,213 364,45
18Таланов Олег3 695 155,5750 834,99
19Егорова Альбина3 030 248,23176 329,44
20Зорин Юрий2 762 482,161 913 607,20
21Рафинов Вячеслав2 758 642,27185 752,08
22Иванов Владимир2 730 821,18-
23Александров Андрей2 653 676,450
24Федотов Александр2 626 856,68-
25Тимофеев Владимир2 533 870,571 484 128,24
26Данилов Григорий2 517 475,23120 370,81
27Павлов Сергей2 428 710,216 727,51
28Арсютов Дмитрий2 126 429,80828 071,82
29Николаева Елена2 031 884,312 066 967,27
30Кислов Юрий1 919 553,64278 474,30
31Ермолаев Кирилл1 837 226,454 431 986,46
32Попов Юрий1 823 741,11 224 816,73
33Краснов Петр1 735 542,72553 188,22
34Исаева Инна1 669 415,19781 387,12
35Моляков Игорь1 390 626,7195 436
36Степанов Константин1 268 933,27-
37Иванов Виталий1 176 221,34461 724,35
38Семенов Сергей1 164 870,34130 000
39Ефремов Николай980 488,3936 892,73
40Андреев Александр830 857,75
41Лукин Николай506 800-
42Белобаев Сергей466 629,90-
43Каляев Роман155 106,45156 285,89

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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