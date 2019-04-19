Пятница, 19 Апреля 2019 года
15:31:03 МСК

В Кремле заявили об игнорировании Вашингтоном предложений Москвы

Политика

«Американцы не хотят сотрудничать»

Москва, 19 апреля 2019, 15:25 — REGNUM  Москва неоднократно обращалась к Вашингтону с рядом инициатив, однако все они остались без ответа со стороны США. Об этом 19 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также: СМИ: Вашингтон оставил без ответа предложение РФ не допустить ядерной войны

По его словам, речь идёт о предложениях по сотрудничеству, в том числе в сфере стратегической безопасности и стабильности, взаимодействия в борьбе с киберпреступностью.

«Все эти российские инициативы и предложения, по сути, оставлены без ответа, — сказал официальный представитель Кремля. — Американцы не хотят сотрудничать».

Также в сюжете: Washington Post: США не должны сотрудничать с Россией в киберпространстве

МИД России и Госдеп США обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Песков отметил, что в Кремле такая позиция США вызывает сожаление, так как это не соответствует интересам двух стран и «всего земного шара».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Россия предлагала Соединённым Штатам принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. В подготовленном Москвой проекте отмечалось, что в «ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». До сих пор Вашингтон на эту инициативу не ответил.

Читайте ранее в этом сюжете: Точка невозврата в отношениях РФ и США пройдена — Сергей Кургинян

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить