В Кремле заявили об игнорировании Вашингтоном предложений Москвы

Москва, , 15:25 — REGNUM Москва неоднократно обращалась к Вашингтону с рядом инициатив, однако все они остались без ответа со стороны США. Об этом 19 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, речь идёт о предложениях по сотрудничеству, в том числе в сфере стратегической безопасности и стабильности, взаимодействия в борьбе с киберпреступностью.

«Все эти российские инициативы и предложения, по сути, оставлены без ответа, — сказал официальный представитель Кремля. — Американцы не хотят сотрудничать».

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МИД России и Госдеп США обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Песков отметил, что в Кремле такая позиция США вызывает сожаление, так как это не соответствует интересам двух стран и «всего земного шара».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Россия предлагала Соединённым Штатам принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. В подготовленном Москвой проекте отмечалось, что в «ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». До сих пор Вашингтон на эту инициативу не ответил.

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