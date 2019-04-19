Президент Уганды может снова выдвинуть свою кандидатуру на выборах — суд

Кампала, , 15:27 — REGNUM Верховный суд Уганды предоставил президенту страны Йовери Мусевени официальное разрешение вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах, передает ВВС Africa.

Таким образом, Верховный суд подтвердил решение Конституционного суда, в соответствии с которым в Конституции отменили статью о верхнем возрастном ограничении для президента.

Иск в суд подала оппозиция, которая выступила против того, чтобы Йовери Мусевени был переизбран на шестой срок. Однако коллегия из восьми судей приняла решение в пользу действующего президента Уганды, отменив возрастное ограничение. 74-летний Мусевени находится на посту президента с 1986 года.

Ранее верхнее возрастное ограничение для нахождения на почту президента Уганды составляло 75 лет.