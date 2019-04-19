Пятница, 19 Апреля 2019 года
18:00:22 МСК

Президент Уганды может снова выдвинуть свою кандидатуру на выборах — суд

Политика

В суде произошла окончательная отмена верхнего возрастного ограничения для того, чтобы занимать пост президента страны

Кампала, 19 апреля 2019, 15:27 — REGNUM  Верховный суд Уганды предоставил президенту страны Йовери Мусевени официальное разрешение вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах, передает ВВС Africa.

Таким образом, Верховный суд подтвердил решение Конституционного суда, в соответствии с которым в Конституции отменили статью о верхнем возрастном ограничении для президента.

Иск в суд подала оппозиция, которая выступила против того, чтобы Йовери Мусевени был переизбран на шестой срок. Однако коллегия из восьми судей приняла решение в пользу действующего президента Уганды, отменив возрастное ограничение. 74-летний Мусевени находится на посту президента с 1986 года.

Ранее верхнее возрастное ограничение для нахождения на почту президента Уганды составляло 75 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить