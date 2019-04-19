В польский порт Гдыня прибыли корабли НАТО

Варшава, , 15:13 — REGNUM Постоянная группа кораблей военно-морских сил НАТО SNMG1 (Standing NATO Maritime Group One) прибыла с визитом в польский порт Гдыня. В состав группы входят американский эсминец USS Gravely (флагман), четыре фрегата — польский «Генерал К. Пуласки», испанский Almirante Juan De Borbon, турецкий Gokova и британский HMS Westmister, а также немецкий корабль снабжения Rhon.

Как сообщает Польское Радио, корабли прибыли в Гдыню с рабочим визитом и пробудут там до конца празднования католической Пасхи — 23 апреля.

Командир группы контр-адмирал ВМС США Эдвард Кэшман вместе с командирами кораблей нанесёт официальные визиты командиру Центра морских операций — командиру морской части вице-адмиралу Кшиштофу Яворскому, президенту (мэру) Гдыни Войцеху Шчуреку и командиру 3-й Флотилии кораблей контр-адмиралу Мирославу Юрковланцу.

Группа SNMG1 является частью «Сил быстрого реагирования» НАТО. Она была создана в 1968 году как Stanavforlant (Standing Naval Force Atlantic — Постоянная Команда военно-Морских Сил в Атлантике). В 2003 году группа была переименована в SNMG-1 и подчинена Командованию объединенных вооруженных сил НАТО на Атлантике.

Как пояснил пресс-секретарь 3-й Флотилии кораблей польских ВМС Радослав Пиох, группа постоянно поддерживается в высокой степени боеготовности. В её функции входит мониторинг судоходства, «блокирующие» действия, а также эвакуация мирного населения при необходимости. Также корабли группы «могут стать основой для морской пехоты и специальных подразделений, выполняющих задачи в глубине материка».