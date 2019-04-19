Инструмент во внутриполитической борьбе США: доклад Мюллера

Москва, , 15:12 — REGNUM Говоря о докладе специального прокурора США Роберта Мюллера, можно перефразировать слова классика «Быть или не быть?» на «Вмешивались или не вмешивались?». По большому счету уже не важно, было ли вмешательство России в американские выборы или не было. Вердикт уже давно вынесен «Виновен!», а весь вопрос лишь в том, когда России зачитают следующую часть приговора, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Дело не в некой личной неприязни США и России, хотя в последние годы негатива поднакопилось, как говорится в США «это просто бизнес, и ничего личного». Мировая экономика, по большому счету, достигла пределов роста в рамках всей планеты, по крайне мере на нынешнем уровне технологического развития.

Теперь США нужен либо технологический скачок, причем желательно без конкурентов, либо расширение экономики за счет захвата новых для себя рынков. Первый вариант требует много времени, так что на очереди второй вариант с экспансией рынка нефти, где американцы уже оттеснили Иран, и сейчас расправляются с Венесуэлой, а следующей жертвой может выступить Россия», — считает эксперт.

И, по его мнению, этот процесс уже запущен, из-за сложной ценовой конъюнктуры и соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+, американские нефтегазовые компании могут наращивать объем добычи, занимая все большую долю рынка. А Россия и другие страны, подписавшие соглашение вынуждены ограничиваться.

«Судя по последним заявлениям российских властей, эту ситуацию они понимают и не хотят пролонгировать ограничения по добычи, но, если цены упадут, в июне они будут вынуждены пойти на пролонгацию. Так что следующий ход США должен быть связан с падением нефтяных котировок, скажем к $50 за баррель Brent, примерно к июню, чтобы заставить подписать соглашение.

Этого американцам, вероятно, будет достаточно в 2019 году. А далее, чтобы не дать российским нефтегазовым компаниям развиваться, можно ограничить их финансирование, и вариантов тут много от раскачки российской банковской и финансовой системы для ускорения оттока капитала, до санкций с целью как ограничить возможности занимать на международном долговом рынке, так и возможности продавать нефть и газ», — пояснил Быков.

И для этого может быть выбран любой предлог из сформированного списка, начиная от вмешательства в выборы и заканчивая помощью Николасу Мадуро в Венесуэле. Для России это означает только одно, в самый неподходящий момент (вероятно, это 2020 год), в американском конгрессе вновь всплывет тема антироссийских санкций, которая приведет к дополнительному росту финансовой и экономической турбулентности.

«На текущий момент проведенное Робертом Мюллером расследование, о связях Дональда Трампа с российскими властями, используется лишь как инструмент во внутриполитической борьбе. Хотя и здесь американский истеблишмент кажется един в желании получить передышку в борьбе до начала президентской предвыборной гонки в 2020 году», — высказал свою точку зрения эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в докладе специального прокурора США Роберта Мюллера об итогах расследования «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году, нет ничего нового.

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