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Кремль оценил возможность «сделки» нового президента Украины с Москвой

Политика

Киеву посоветовали выстраивать отношения с Россией на основе взаимного доверия

Москва, 19 апреля 2019, 15:07 — REGNUM  Новому президенту Украины нет необходимости идти на какие-либо сделки с Москвой. Взаимоотношения между двумя государствами должны выстраиваться на основе взаимного доверия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского политика о необходимости сделки с Москвой.

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«Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что новому украинскому лидеру необходимо «выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, и отношений сотрудничества и взаимодействия» в интересах граждан Украины и России.

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Зеленский назвал Путина своим врагом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о необходимости Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах на Украине, добиться сделки с Москвой. Речь идёт о восстановлении «прагматических экономических отношений». По мнению украинского политика, если кандидат в президенты Украины согласится на такой шаг, это позволит вернуть Донбасс под суверенитет Киева. В противном случае, экономика Украины окажется в ещё более тяжелом положении.

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Внешняя политика России
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