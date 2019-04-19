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В Одессе на депутата Рады вылили ведро фекалий

Политика

Зачинщику майдана в Одессе не рады

Одесса, Украина, 19 апреля 2019, 15:08 — REGNUM  Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе, сообщило 19 апреля информационное агентство «Одесса медиа».

Группа депутатов во главе с Найемом прибыла в город по приглашению активистов, выступающих против проекта благоустройства Летнего театра Одессы.

Жители города встретили депутатов криками «Вы уже всем надоели, псевдообщественники! Пошли вон из Одессы, вы не одесситы!».

Отмечается, что когда гости проходили под аркой, на них сверху вылили ведро фекалий.

Напомним, Найем известен тем, что после его призыва в социальной сети Facebook на Украине начался Евромайдан.

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