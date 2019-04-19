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В Литве встречу Кальюлайд с Путиным расценили как угрозу единой Прибалтике

Политика

Литовский политик назвал «риски» после встречи президентов Эстонии и России

Вильнюс, 19 апреля 2019, 14:56 — REGNUM  Депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) Лауринас Кащюнас видит риски после встречи глав Эстонии и России, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 апреля.

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«За эти пять лет, как действуют экономические санкции, целью России было снижение изоляции, поиск контактов. Это очень важно, поскольку создаются условия через своих друзей в Европе отменить санкции. Ведь когда в Москву прибывает глава одной из стран Прибалтики, благосклонно расположенным к России лидерам стран Западной Европы становится легче в будущем говорить, что даже главы стран Прибалтики, которые часто говорят об угрозах со стороны России, начали сотрудничество с Путиным. Другой аспект — визит состоялся без координации с другими странами Прибалтики. Это позволяет России вернуться к маневрированию между странами Прибалтики, когда одна из них для Кремля становится хорошей, а другие две — плохими. Традиционная формула раздора России в Прибалтике 2+1, когда одна из трёх стран достойна похвалы, а две других — угроз, при постоянной смене «хороших» и «плохих», — написал Кащюнас на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, МИД Литвы ранее призвал Эстонию согласовывать свою позицию с другими странами Прибалтики перед такими встречами. Президент Эстонии, в свою очередь, встречу оценила, как очень хорошую.

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Политическая жизнь Литвы
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