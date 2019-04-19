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Марокко предоставит Франции финансовую помощь на реконструкцию Нотр-Дама

Политика

В настоящее время на реконструкцию собора собрано около 850 млн евро

Париж, 19 апреля 2019, 15:03 — REGNUM  Посольство Королевства Марокко во Франции предоставит государству финансовую помощь, сумма которой не разглашается, на реконструкцию собора в Париже. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил посол Марокко во Франции Чакиб Бенмусса.

Посол короля Марокко Мухаммеда VI Чакиб Бенмусса встретился с архиепископом Парижа Мишелем Опети.

Во время двусторонней встречи посол передал слова поддержки от имени Мухаммеда VI и всех жителей Марокко в связи с сильным пожаром, который произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля.

Издание отмечает, что пожар в Нотр-Даме вызвал волнение во всем мире и приток новых пожертвований. В настоящее время на реконструкцию собора собрано около 850 млн евро.

Напомним, в 2014 году король Марокко Мухаммед VI был включен в список самых богатых людей мира по версии Forbes.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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