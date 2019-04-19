Эксперт: Зеленский выходит на уровень поддержки «президент большинства»

Киев, , 14:53 — REGNUM Последняя предвыборная социология показывает, что во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский побеждает с абсолютным и некомпенсируемым отрывом, заявляет украинский политолог Андрей Золотарев.

Эксперт отмечает, что согласно последним данным, от тех кто определился и придёт на участки, 72% готовы отдать голос за лидера гонки. Что же касается действующего президента Петра Порошенко — все его действия между турами добавили ему немногим более 10%.

«При этом за последнюю неделю Порошенко потерял 2% рейтинга «от всех избирателей». В ипостаси фрика Петр Алексеевич нелеп и смешон, он явно заигрался в дебаты и анализы. Зеленский же вышел на уровень поддержки 52% от всех избирателей, что для него важно ибо дезавуирует тезис о президенте меньшинства», — подчеркивает политолог.

Также Золотарев отмечает, что результатом усилий команды Порошенко в части «минусовки» своего конкурента является высокая мобилизация избирателей, том числе и Зеленского.

«94% избирателей так или иначе намерены голосовать во втором туре, почти три четверти — определились с выбором окончательно. Равно нет никаких оснований говорить угрозе раскола в обществе: 76% избирателей принимают выбор своих близких, считают его нормальным, даже если этот выбор не совпадает с их собственным», — резюмирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур президентских выборов состоится на Украине в ближайшее воскресенье, 21 апреля. Сегодня, 19 апреля, между кандидатами на пост главы Украины состоятся дебаты — на главном стадионе страны НСК «Олимпийский» в Киеве.

17 апреля Киевский международный институт социологии зафиксировал постепенное сокращение разницы в рейтингах Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Вместе с тем социологи подчеркнули, что разрыв продолжает оставаться очень большим — не менее 30 процентных пунктов. С 6 по 16 апреля КМИС провел так называемое роллинговое исследование методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки телефонов. Традиционное исследование, проведенное КМИС 9−14 апреля, показало, что рейтинг Зеленского находится на уровне 72%, Петра Порошенко — 25%.