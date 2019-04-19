«Встреча Кальюлайд с Путиным – демонстрация без результатов» — политик

Вильнюс, , 14:53 — REGNUM

«Эстония на высшем уровне заботится о своём участии при избрании непостоянного члена Совета безопасности ООН», — считает депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 апреля. Оценивая итоги переговоров в Москве, Анушаускас на своей странице в социальной сети Facebook рассуждает, что сама встреча «безрезультатная» и просто «демонстрация».

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«Обменялись мнениями и стороны остались на своих позициях. Кроме того, очень важно, что сказала президент о выходе из энергетического кольца БРЭЛЛ — присоединится к Центральной Европе, как и Литва. Визит больше демонстративный, без ярких результатов. Так что я бы из-за визита президента Эстонии особенно не переживал бы», — написал Анушаускас.

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Напомним, МИД Литвы ранее призвал Эстонию согласовывать свою позицию с другими странами Прибалтики перед такими встречами. Президент Эстонии, в свою очередь, встречу оценила, как очень хорошую.

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