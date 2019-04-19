Лукашенко заверяет в неизменности курса на интеграцию с Россией

Минск, , 14:53 — REGNUM Официальный Минск подтверждает неизменность стратегического курса на интеграцию с Российской Федерацией. Об этом 19 апреля в Минске заявил Александр Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Нам не важна интеграция ради интеграции, — подчеркнул Лукашенко. — Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономик и народов наших стран. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. Решение этой задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году».

По словам Лукашенко, Белоруссия «готова играть более значимую роль торгового канала для многомиллионного рынка Евразийского экономического союза и стран СНГ с Европейским союзом». Однако посредничество официального Минска может быть и между станами с несопоставимо большим весом, с которыми Белоруссия не граничит — например, с Китаем, уверен белорусский лидер.

«КНР — важнейший стратегический партнёр, — подчеркнул Лукашенко. — Наше взаимодействие вошло в новую эпоху — эпоху с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического взаимовыгодного партнёрства. На эту тему мы на следующей неделе серьёзно поговорим с нашими китайскими партнёрами и своим добрым другом Си Цзиньпином».

Анонсировав свой визит в Пекин, Лукашенко отметил, что сегодня Белоруссия

играет важную роль в развитии КНР и реализации международной экономической инициативы Китая. По Минском китайские инвесторы строят индустриальный парк «Великий камень», однако этим отношения Минска и Пекина не ограничиваются.

«Белоруссия — это крепчайшая нить в полотне этого Шелкового пути», — сообщил Лукашенко.

В то же время, по словам Лукашенко, одной из внешних опор Белоруссии наряду с ЕАЭС стал Евросоюз. Он заявил: «Сегодня мы, возможно, как никто другой в Европе, заинтересованы в реформе Евросоюза и в его укреплении, но не в разрушении».

Указав на «полномасштабный характер» сотрудничества со странами Африки и непростые, но складывающиеся отношения с США, Лукашенко указал на состояние отношений с Вашингтоном: «Да, у нас есть отдельные разногласия, но мы готовы искать точки соприкосновения в сферах, которые представляют взаимный интерес».

«Новую реальность — мягко говоря, некомфортную для всего мирового сообщества, создаёт напряженность политического диалога крупнейших мировых держав — США, Китая, отчасти Индии и России», — констатировал Лукашенко.