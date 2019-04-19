Киев, , 14:50 — REGNUM

«Сегодняшний перформанс на стадионе «Олимпийский» в Киеве нельзя назвать дебатами, поскольку кандидаты в президенты не смогут вести содержательную дискуссию». Об этом 19 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Виталий Бала.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«В украинской новейшей истории большинство граждан стали заложниками феномена «будут или не будут дебаты». Это дошло до абсурда. Ни действующий президент, ни кандидат не придерживаются закона. Есть статья №62 закона «О выборах президента Украины». Нравится она кому-то или не нравится, но все эти перформансы, которые пытаются создать, имеют такое же отношение к политике, как слон к балету. В этой ситуации мы больше наблюдаем за формами во время дебатов. Дебатами это назвать очень сложно, учитывая, что они будут на разных сценах», — сказал Бала.

«Будут разведены сторонники одного и другого кандидата, выступления могут освистывать. С точки зрения чего-то нового это выглядит интересно, но с точки зрения содержания тут мало на что можно рассчитывать. Дебаты предусматривают пребывание оппонентов друг возле друга с реальной дискуссией, а не обменом заявлениями», — добавил Бала.

Он советует шоумену Владимиру Зеленскому «формой затмить содержание» дебатов.

«Дебаты могут повлиять только на тех людей, которые: а) не определились, б) не хотят идти на выборы, в) голосовали за Зеленского, но на самом деле голосовали против Порошенко. Поэтому даже такая форма встречи с Владимиром Зеленским больше всего выгодна Порошенко. Зеленскому нужно хорошо сделать то, что он может делать лучше Порошенко, — формой затмить содержание», — считает Бала.

Эксперт также считает, что с точки зрения политических технологий Зеленскому не стоит участвовать в дебатах в студии Общественного телевидения.

Как сообщалось, 19 апреля в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве запланированы дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского. По состоянию на 12:00 19 апреля штабы кандидатов в президенты не договорились по поводу ведущих дебатов. По словам главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, переговоры между штабами кандидатов продолжаются.

«Что касается ведущих, они еще не решили, как это будет, а остальное уже более-менее уладили. Общественная телерадиокомпания участвует в этом процессе по просьбе двух штабов предоставить им режиссера эфира. Это человек, который будет сидеть за пультом и сводить в одну картинку 16 камер по всему стадиону», — рассказал Аласания.