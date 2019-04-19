Глава Санкт-Петербурга приравнял обращения граждан к собственным поручениям

Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM «Обращения граждан рассматриваются моими помощниками как мои поручения. И я за это спрашиваю», — заявил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на 78-м канале врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопрос о принципах работы по обращениям жителей.

Глава города заверил, что в Смольном организована строгая система работы с жалобами и обращениями, которые поступают как по официальным каналам, так и на встречах с жителями или через социальные сети. Каждое обращение регистрируются и получают свой номер, а затем в качестве поручения врио губернатора направляется в профильные ведомства.

«В конце недели я подвожу итоги исполнения всех своих поручений. У нас выстроена такая система контроля, что никто из ответственных лиц не может сказать: я забыл или еще что-то. Если он забыл, то он не выполнил мое поручение. И тогда это совершенно другой разговор», — сказал Александр Беглов.

Он также сообщил, что по самым важным и сложным обращениям лично контролирует их исполнение. В качестве примера такого поручения глава Санкт-Петербурга привёл просьбу о приобретении цифрового рентгенологического аппарата и ремонте регистратуры детского отделения в поликлинике №37.

«По рентген-аппарату объявлен аукцион. Дата его завершения — 25 апреля. А на капитальный ремонт регистратуры выделено 2,8 млн рублей. Срок выполнения работ — в мае», — проинформировал врио губернатора.

По отдельным обращением Беглов принимает решение о личном выезде на место. Например, он пообещал приехать в микрорайон Старая Ржевка, жительница которого пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры.

«Для меня этот район родной, я там когда-то жил, — рассказал Беглов. — И своих детей тоже водил в детский садик. Единственный был тогда детский садик». Он также напомнил, что к осени в Ржевку будет запущен трамвай «Чижик», а в одном из домов будет размещён кабинет врача общей практики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в марте открыл собственную страницу в социальной сети «вКонтакте». За два дня после открытия страницы Беглова под первой его записью появилось более 5 тыс. лайков и почти 3,5 тыс. комментариев. В настоящее время на страницу Беглова подписаны более 30 тысяч человек.