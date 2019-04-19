Почему Россия предложила США не допустить начала ядерной войны?

Москва, , 14:45 — REGNUM Предложении России США по предотвращению ядерной войны — это, скорее, жест доброй воли и попытка восстановить систему связи, утраченную после прекращения контактов России и НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Понятно, что ядерной войны никто не хочет, тем более такой, которая может случиться по недоразумению из-за случайности или недопонимания.

«Но американская система, в которой публичная риторика зачастую определяет и решение многих технократических вопросов, не позволяет в сегодняшней ситуации наладить такой рабочий диалог.

Трамп, санкционируя такие договорённости, оказался бы под новым градом обвинений в том, что его к власти привёл Путин», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предложила Соединённым Штатам принять совместное заявление глав государств о намерении двух стран избегать конфликта и не допустить ядерной войны.

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