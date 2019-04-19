Штабы Порошенко и Зеленского не утвердили регламент дебатов

Киев, , 14:36 — REGNUM Команды кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко не пришли к согласию по поводу регламента проведения дебатов, заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, сообщило 19 апреля информационное агентство «Укринформ».

"Никакого такого решения нет. Насколько я понимаю, и между собой нет договорённости ни относительно своих ведущих-модераторов, ни относительно наших. Поэтому об этом надо спрашивать у них», — рассказал Аласания.

Он отметил, что на мероприятии будет режиссёр от НОТУ, всё остальное команды кандидатов должны решать между собой.

«Насколько я понимаю, штаб Порошенко требует хронометража вопросов, то есть 30 секунд — на вопрос, три минуты — ответ, а те, от Зеленского, настаивают, чтобы не по времени измерять, а по количеству вопросов, то есть по три вопроса — и достаточно. И вроде как до сих пор они не пришли к согласию относительно этого», — рассказал глава НОТУ.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что штаб Петра Порошенко набирает группу поддержки действующего президента, предлагая по 400 гривен людям, согласным прийти на дебаты.

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