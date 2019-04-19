Лукашенко: «Воюют в телевизоре в основном» на войне в Донбассе

Минск, , 14:32 — REGNUM «Для нас жизненно необходимо сохранение мирной, благополучной Европы — нашего общего дома», — заявил сегодня, 19 апреля в Минске Александр Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«В Европе война идёт», — констатировал Лукашенко.

При этом он отметил лицемерие многих рядящихся в миротворцев, на деле занимающихся демагогией в то время, когда в Донбассе гибнут люди. Он также подверг критике неспособность государств Европы решить проблему войны в Новороссии на уровне ОБСЕ, так как кому-то выгодно, чтобы война не прекращалась.

«Куча проблем», — констатировал он.

Лукашенко отметил, что умиротворению Европы будет способствовать реализация идеи «Хельсинки-2» (которая, отметим, концептуально не изложена и не предложена в виде документа). Однако белорусский лидер не настаивает именно на таком формате решения конфликта в Донбассе.

«Это не стоит того, чтобы люди гибли из-за нашей безалаберности политической», — сказал он.

Лукашенко сообщил, что официальный Минск делает и будет делать «всё возможное для того, чтобы на близкую нам украинскую землю вернулись мир и согласие». Белоруссии небезразлична проблема войны у её границ.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно выступал с инициативой направить белорусских военных в зону конфликта в Донбассе. При этом официальный Минск отказывает в юридическом признании территориальной целостности Российской Федерации, признавая юридически Крым украинской территорией.