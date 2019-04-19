Лукашенко высказался за изменения в конституцию

Минск, , 14:29 — REGNUM «Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в конституцию Белоруссии.

Новая конституция будет отражать опыт сделанного в республике, сообщил Лукашенко. Он сам себе задал вопрос и ответил: «Нет, я бы не хотел» (оставить прежнюю конституцию).

По его словам, при изменении конституции надо сделать так, чтобы не ограничивать полномочия президента, а перераспределять его полномочия в пользу других чиновников. В то же время «стране нужен мощный парламент».

Президентские выборы в Белоруссии состоятся в 2020 году, сообщил Лукашенко. Из контекста следовало, что, переизбравшись, Лукашенко займётся конституционной реформой с новым составом парламента.