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Лукашенко высказался за изменения в конституцию

Политика

Президенту останутся кадровые и друге важнейшие вопросы

Минск, 19 апреля 2019, 14:29 — REGNUM  «Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в конституцию Белоруссии.

Новая конституция будет отражать опыт сделанного в республике, сообщил Лукашенко. Он сам себе задал вопрос и ответил: «Нет, я бы не хотел» (оставить прежнюю конституцию).

По его словам, при изменении конституции надо сделать так, чтобы не ограничивать полномочия президента, а перераспределять его полномочия в пользу других чиновников. В то же время «стране нужен мощный парламент».

Президентские выборы в Белоруссии состоятся в 2020 году, сообщил Лукашенко. Из контекста следовало, что, переизбравшись, Лукашенко займётся конституционной реформой с новым составом парламента.

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Внутренняя политика Белоруссии
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