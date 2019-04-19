Лукашенко обеспокоен активизацией НАТО и США

Минск, , 14:18 — REGNUM Белоруссии необходимо укреплять вооружённые силы страны. Это связано с активизацией Североатлантического альянса и Соединённых Штатов в соседних странах. Об этом сегодня, 19 апреля, в ходе оглашения ежегодного послания народу и правительстве Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.

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«Нас не может не беспокоить усиление военных сил НАТО и США в соседних государствах. Это реалии, которые требуют укрепления боевой мощи вооружённых сил Белоруссии, принятия мер для обеспечения нашей безопасности», — отметил глава государства.

Он также добавил, что намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности грозит непредсказуемыми последствиями.

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«НАТО считает, что Белоруссия — это Россия»

"Новую реальность, мягко говоря, некомфортную для всего мирового сообщества, создаёт напряженность политического диалога крупнейших мировых держав — США, Китая, отчасти Индии и России», — отметил Александр Лукашенко, добавив, что в настоящее время ломаются механизмы глобального сдерживания.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия полностью прекратила сотрудничество с Североатлантическим альянсом по гражданской и военной линиям. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Москвой, её «не существует».

Ранее, 10 апреля 2019 года, Совет Федерации России единогласно принял заявление о деструктивной политике Организации Североатлантического договора (НАТО), которая реализовывалась с момента основания организации в 1949 году.