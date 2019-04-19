В Литве восстановили памятную доску пособнику нацистов

Вильнюс, , 14:15 — REGNUM Памятная табличка нацистскому пособнику Йонасу Норейки, считающемуся в Литве национальным героем и «лесным братом», вновь появилась на фасаде библиотеки в центре Вильнюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 апреля. Разбитую молотом политическим деятелем Станисловасом Томасом доску склеили по распоряжению мэрии и водрузили на прежнее место.

Доска нацистскому преступнику была разбита 8 апреля. Станисловас Томас, который впоследствии был задержан на двое суток, а по выходу уехал в Швейцарию, где попросил политическое убежище, транслировал свой акт в прямом эфире в социальной сети Facebook.

Читайте также: Мэр Вильнюса распорядился восстановить разбитую доску нацистскому пособнику

Свой поступок он объяснил протестом прославления нацистских преступников. Конкретно Норейка, говорил Томас, ответственен за гибель 14 тыс. евреев в гетто в Шяуляй.

Он выразил сожаление, что Норейка в Литве считается национальным героем, а литовская молодёжь воспитывается толерантному отношению к нацизму и фашизму.

«Как будто нацизм — это круто, это хорошо», — сказал Томас.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс распорядился восстановить доску. Её осколки склеили воедино и повесили на прежнее место. При этом неизвестные жители всю неделю отсутствия доски приносили на место цветы, свечи и фотографии Норейки, который был приговорён к смертной казни за свои преступления.

Памятную доску пособника нацистов в Вильнюсе разбили в прямом эфире.

Читайте ранее в этом сюжете: Памятную доску пособника нацистов в Вильнюсе разбили в прямом эфире