Пятница, 19 Апреля 2019 года
14:19:10 МСК

МПА СНГ отправит мониторинговую миссию на выборы президента Казахстана

Политика

Казахстан заинтересован в их прозрачности, заявила дочь Нурсултана Назарбаева

МПА СНГ отправит мониторинговую миссию на выборы президента Казахстана
Иллюстрация: Iacis.ru
Таврический дворец, штаб-квартира МПА СНГ

Санкт-Петербург, 19 апреля 2019, 14:15 — REGNUM  Казахстан официально обратился к Межпарламентской ассамблее СНГ с просьбой направить мониторинговую миссию на внеочередные выборы президента, которые состоятся в этой стране 9 июня 2019 года. Об этом сообщила 19 апреля спикер Совета Федерации, председатель МПА СНГ Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, внеочередные выборы были назначены вслед за отставкой с поста президента 20 марта 2019 года Нурсултана Назарбаева, который находился у власти почти 30 лет. Его дочь Дарига Назарбаева сейчас возглавляет Сенат Казахстана.

«Выборы президента — это всегда важнейшее политическое событие в любом государстве, и вчера Дарига Нурсултановна, председатель Сената Казахстана, подчеркнула, что они заинтересованы в демократичных, прозрачных выборах и эффективном их мониторинге», — заявила Матвиенко.

По ее мнению, опыт мониторинговых миссий, накопленный МПА СНГ, и их методика доказали свою эффективность, корректность и бесценность, и западным коллегам приходится с ним считаться.

«Важно, что появилась альтернатива на этом поле, и сегодня другие мониторинговые миссии от ОБСЕ, БДИПЧ и других международных наблюдателей уже считаются — не могут просто не считаться — с мнением объективным, профессиональным анализом выборов со стороны мониторинговой миссии МПА СНГ», — сказала Матвиенко.

«Безусловно, мы будем готовить мониторинговую миссию, Совет МПА вчера принял решение, чтоб эту миссию возглавил представитель Федерального Собрания Российской Федерации. Мы всё это поддержали», — добавила спикер глава МПА СНГ.

Читайте также: В Казахстан прибыла миссия ОБСЕ для оценки предвыборной обстановки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить