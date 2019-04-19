МПА СНГ отправит мониторинговую миссию на выборы президента Казахстана

Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Казахстан официально обратился к Межпарламентской ассамблее СНГ с просьбой направить мониторинговую миссию на внеочередные выборы президента, которые состоятся в этой стране 9 июня 2019 года. Об этом сообщила 19 апреля спикер Совета Федерации, председатель МПА СНГ Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, внеочередные выборы были назначены вслед за отставкой с поста президента 20 марта 2019 года Нурсултана Назарбаева, который находился у власти почти 30 лет. Его дочь Дарига Назарбаева сейчас возглавляет Сенат Казахстана.

«Выборы президента — это всегда важнейшее политическое событие в любом государстве, и вчера Дарига Нурсултановна, председатель Сената Казахстана, подчеркнула, что они заинтересованы в демократичных, прозрачных выборах и эффективном их мониторинге», — заявила Матвиенко.

По ее мнению, опыт мониторинговых миссий, накопленный МПА СНГ, и их методика доказали свою эффективность, корректность и бесценность, и западным коллегам приходится с ним считаться.

«Важно, что появилась альтернатива на этом поле, и сегодня другие мониторинговые миссии от ОБСЕ, БДИПЧ и других международных наблюдателей уже считаются — не могут просто не считаться — с мнением объективным, профессиональным анализом выборов со стороны мониторинговой миссии МПА СНГ», — сказала Матвиенко.

«Безусловно, мы будем готовить мониторинговую миссию, Совет МПА вчера принял решение, чтоб эту миссию возглавил представитель Федерального Собрания Российской Федерации. Мы всё это поддержали», — добавила спикер глава МПА СНГ.

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