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Приход Зеленского скорее всего ничего не изменит — представитель ДНР

Политика

На Украине миротворческая риторика отталкивает избирателей

Донецк, 19 апреля 2019, 14:06 — REGNUM  Курс Киева никак не поменяется с приходом к власти кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, сообщил 19 апреля официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«Предвыборная риторика Зеленского в отношении Донбасса ничем не отличается от позиции официального Киева. В украинском политикуме сейчас другой риторики не может быть по определению — почти полмиллиона населения принимало активное участие в пацификации и военных преступлениях в Донбассе, ведётся оголтелая пропаганда в СМИ, школах, вузах, в любых общественных местах», — рассказал политик.

Он также отметил, что население Украины находится в состоянии, когда любая миротворческая риторика вызывает у него отторжение.

«Какую политику будет вести Зеленский в случае его избрания президентом, мы не знаем, хотелось бы верить, что более вменяемую, но предполагаю, что отличий ее от политики Киева времен Порошенко (Петр Порошенко) мы не увидим», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против предоставления особого статуса Донбассу в составе Украины. Тем самым, политик показал, что не является сторонником Минских соглашений, которые Украина подписала в 2015 году.

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