Душанбе, , 14:02 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие во втором форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает 19 апреля издание Asia-Plus.

Планируется, что в рамках саммита состоится встреча Эмомали Рахмона с председателем КНР Си Цзиньпином, а также главами других государств и деловыми кругами Китая.

Отметим, второй форум «Один пояс, один путь» пройдет с 26 по 27 апреля в Пекине. В нем примут участие главы 40 стран, в том числе России, Чехии, Венгрии, Италии, ОАЭ, Пакистана, Казахстана и других государств.

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