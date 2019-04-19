США требуют от Германии больших усилий по «устрашению» России

Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Германия неправильно ведёт себя по отношению к Североатлантическому альянсу. Европейскому государству следовало бы больше средств вкладывать на поддержание собственной обороны и укрепление защиты союзников НАТО, а также направлять больше ресурсов на «устрашение» России. Такое мнение в интервью немецкому журналу Focusвысказал бывший сотрудник министерства обороны США, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Элбридж Колби.

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«Обоснование того, что обязательства Германии по коллективной обороне Европы не выполняются, кажется мне странным, если не циничным», — отмечает Колби.

Он отмечает, что Германия является самой богатой страной Европы, поэтому имеет возможность больше тратить на свою оборону и своих союзников по Североатлантическому альянсу. Однако на сегодня немецкая армия представляет собой лишь «бледную тень» того, какой она была в конце холодной войны.

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Основные проблемы НАТО на сегодня Колби видит прежде всего на восточной границе альянса, которая находится под угрозой со стороны России. По его мнению, ФРГ могла бы сыграть решающую роль в борьбе с Москвой.

«Германия могла бы гораздо более правдоподобно помогать устрашать русских», — сказал бывший сотрудник оборонного ведомства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявлял, что НАТО в своей стратегии по отношению к России должна сочетать «диалог, оборону и устрашение».

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