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Вопрос авиасообщения между Крымом и Сирией завис в воздухе

Политика

Власти двух республик пока не могут организовать постоянные перелёты для граждан

Симферополь, 19 апреля 2019, 13:51 — REGNUM  В настоящее время нет технической возможности для запуска авиасообщения между Крымом и Сирией. Об этом 19 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Пока планового сообщения не планируется, для этого нет технической возможности. Обсуждаем варианты преодоления санкционного режима», — отметил глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года во время визита в Сирию делегация из Крыма предложила организовать авиасообщение между российским полуостровом и арабской республикой. Также обсуждался вопрос создания совместной авиакомпании.

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