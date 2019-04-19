Вопрос авиасообщения между Крымом и Сирией завис в воздухе

Симферополь, , 13:51 — REGNUM В настоящее время нет технической возможности для запуска авиасообщения между Крымом и Сирией. Об этом 19 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Пока планового сообщения не планируется, для этого нет технической возможности. Обсуждаем варианты преодоления санкционного режима», — отметил глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года во время визита в Сирию делегация из Крыма предложила организовать авиасообщение между российским полуостровом и арабской республикой. Также обсуждался вопрос создания совместной авиакомпании.

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