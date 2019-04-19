Президента Таджикистана пригласили посетить Францию с официальным визитом

Душанбе, , 13:54 — REGNUM Перспективы развития таджикистанско-французских отношений обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и государственный секретарь при министерстве Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, охраны границы, торгово-экономического сотрудничества, а также сотрудничества в области науки, образования и культуры.

Лемуан передал Рахмону приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона посетить с официальным визитом Париж. Стороны также обсудили вопрос совместной борьбы с терроризмом.

Напомним, 16 апреля в министерстве Европы и иностранных Франции сообщили, что Жан-Батист Лемуан планирует посетить до 20 апреля Туркмению, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию.

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