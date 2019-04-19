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Матвиенко: Украинский народ сделает единственно верный выбор

Политика

Спикер Совфеда считает, что украинскому народу хватит мудрости

Матвиенко: Украинский народ сделает единственно верный выбор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Валентина Матвиенко

Санкт-Петербург, 19 апреля 2019, 13:54 — REGNUM  Украинский народ сумеет сделать единственно верный выбор во втором туре президентских выборов, который состоится на Украине 21 апреля. Таким мнением поделилась с журналистами в пятницу, 19 апреля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, во второй тур президентских выборов на Украине вышли действующий глава украинского государства Петр Порошенко и представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, причем именно последний считается фаворитом гонки.

«Вы сами видите, что там происходит, всё это у нас на глазах. Давайте дождемся итогов выборов. Любые мои комментарии за два дня до выборов могут дать повод для досужих разговоров о «вмешательстве в наши выборы», — сказала Матвиенко.

«Думаю, что сам мудрый украинский народ сделает тот единственно правильный выбор того президента, на которого они будут возлагать свои надежды», — добавила Матвиенко.

Первый тур выборов состоялся 31 марта. Согласно официальным результатам, лидерами тура оказались Зеленский, набравший 30,24% голосов, и Порошенко с 15,95% голосов. Однако ни один кандидат не достиг требуемого по украинскому законодательству результата в 50% + 1 голос, поэтому на 21 апреля был назначен второй тур.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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