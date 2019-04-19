Лукашенко призвал закрыть языковой вопрос в Белоруссии

Минск, , 13:47 — REGNUM Белорусский и русский языки в Белоруссии имеют статус государственного, поэтому языковой вопрос должен быть закрыт. Об этом 19 апреля заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время ежегодного послания народу и парламенту страны.

«Но я же вас просил — не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Белорусси. У нас два государственных языка — русский и белорусский», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, «это наше общее достояние». Если кто-то хочет «потерять разум, он потеряет русский язык», если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык, заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии последние пять лет продолжается политика «мягкой» белорусизации, которая предусматривает вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, совместно с распространением русофобии и конструированием антироссийского исторического мифа. В последнее время «мягкая» белорусизация принимает всё более жёсткие формы.

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