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Команда Порошенко набирает «зрителей» на дебаты за 400 гривен — СМИ

Политика

В центре Киева находится множество автозаков

Киев, 19 апреля 2019, 13:44 — REGNUM  Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко собирает группу поддержки своего кандидата на дебаты за 400 гривен или примерно 950 рублей, сообщило 19 апреля издание Strana.ua со ссылкой на собственный источник в штабе Порошенко.

«Порошенко собирает своих «зрителей» и выплачивает им по 400 гривен», — рассказали в издании.

Журналисты отметили, что в центр Киева уже стянули огромное количество автозаков, на стадионе смонтировали две сцены, а полиция усилила охрану стадиона «Олимпийского».

Напомним, дебаты состоятся 19 апреля в 19:00 мск.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский напомнил об обещании Порошенко рубить руки коррупционерам и отметил, что в таком случае не сможет пожать оппоненту руку из-за её отсутствия.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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