ФРГ берёт на контроль Крым и Донбасс, Минск — нефтяной вопрос: Радио REGNUM

Москва, 19 апреля 2019, 14:00 — REGNUM
- В ФРГ создают международную комиссию по Крыму и Донбассу;
- Лукашенко не хочет «ходить с протянутой рукой» за нефтью;
- Зеленскому предложили пойти на сделку с Россией;
- Легкомоторный самолёт принудительно посадили под Псковом;
- Совладельца банка «Югра» подозревают в хищении.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте выпуск также на сайте regnum.podster.fm/1398.
Читайте ранее в этом сюжете: На Сербию давят из-за РФ, Украина просчиталась: Радио REGNUM